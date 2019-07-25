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Zühtü Arslan: Yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM'nin yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi" dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, AYM yeni üyesi Selahaddin Menteş’in yemin töreninde konuştu. Arslan, ‘Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012’den bugüne kadar 236 bin civarındaki başvurudan 190 binini karara bağladık’ diye konuştu. ‘İş yüküyle başa çıkmak, sadece Anayasa Mahkemesi’nin vazifesi olmamalı’ diyen Arslan, ‘Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi’ değerlendirmesinde bulundu.

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