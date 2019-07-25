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Kocaeli'de otobüs şoförünün Türk bayrağı hassasiyeti kamerada

Kocaeli'de belediye otobüsü şoförünün, yol kenarında gördüğü Türk bayrağını yerden kaldırıp, otobüsün panelinin üzerine sermesi, aracın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark'ta 2,5 yıldır otobüs şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Mehmet Çöplü, kullandığı 200 numaralı otobüsle İzmit-İstanbul hattında giderken, Kartal Güzelyalı mevkisinde karşı yönden gelen bir aracın kırmızı renkli bir bezin üzerinden geçtiğini gördü. 

Çöplü, 70-80 metre ilerledikten sonra otobüsün aynasına bakınca yerde Türk bayrağı olduğunu fark etti. Hemen otobüsü güvenli yere park eden Çöplü, yerden aldığı bayrağı şoför bölümünün paneline serdi. 

Çöplü'nün bu davranışı aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

Büyükşehir Belediyesinin 153 Çağrı Merkezini arayan yolculardan bazıları UlaşımPark şoförü Mehmet Çöplü'ye yaptığı güzel davranıştan dolayı teşekkür mesajı gönderdi.

Yolculardan gelen teşekkür mesajlarından dolayı mutluluğunu dile getiren Çöplü, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"O esnada Türk bayrağı olduğunu anlayamadım. Aynadan yerdeki şeyin Türk bayrağı olduğunu fark ettim. Yaklaşık 70-80 metre ilerledikten sonra otobüsü güvenli bir şekilde park ettim. Bir süre yürüdükten sonra Türk bayrağını yerde bırakmadım, aldım ve aracımın ön tarafındaki panelin üzerine bıraktım. Seferimi tamamlayıp garaja geldim. Türk bayrağını katlayarak dolabımda muhafaza ettim. Her vatanını seven Türk genci gibi bayrağımızı yerde bırakmadım, aldım. Vatanını milletini seven herkes benim yaptığım hareketi yapardı."

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