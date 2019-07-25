Isparta'da otobüste kalp krizi geçiren yolcu hastaneye yetiştirildi
ISPARTA’da özel halk otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirmek için aracını ambulans gibi kullandı. Duyarlı şoförün güzergah değiştirerek, zamanında sağlık merkezine yetiştirdiği kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sağlığına kavuştu.
ISPARTA'da şehir içi toplu taşıma yapan özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, şoför Salih Çevik tarafından aile sağlığı merkezine götürüldü.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tedaviye alınan erkek yolcunun, sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.