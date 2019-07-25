Isparta'da otobüste kalp krizi geçiren yolcu hastaneye yetiştirildi

ISPARTA'da şehir içi toplu taşıma yapan özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, şoför Salih Çevik tarafından aile sağlığı merkezine götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tedaviye alınan erkek yolcunun, sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.