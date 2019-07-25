DÜNYA

Boris Johnson hükümet kurma görevini aldı

İngiltere’nin yeni başbakanı seçilen Boris Johnson, hükümeti kurma görevini aldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in istifasının ardından Boris Johnson iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri ve ülkenin başbakanı seçildi. Bugün haftalık kabine toplantısında son kez hitap eden Theresa May, Downing Street’teki veda konuşmasının ardından Buckingham Sarayı’na giderek Kraliçe II. Elizabeth'e istifasını sundu. Sonrasında Johnson Başbakanlık konutu 10 Numara’da yeni hükümeti kurma görevini aldı. 
Theresa May, parlamentonun Brexit anlaşmasını defalarca reddetmesinin ardından geçen ay istifa edeceğini açıklamıştı. 

Daha önce Londra Belediye Başkanı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yapan 55 yaşındaki Boris Johnson, İngiltere’nin 77. Başbakanı oldu. 
Johnson oylamanın ardından yaptığı ilk konuşmada, "Brexit'i 31 Ekim itibariyle tamamlamış olacağız” ifadesini kullanmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bodrum'da SPA işletmecisi çalıştığı otelin 3 yöneticisi vurdu
Bodrum'da SPA işletmecisi çalıştığı otelin 3 yöneticisi vurdu
Alinur Aktaş olayının aslı astarı var mı? Bursa Büyükşehir Belediyesiyle ilgili iddia
Alinur Aktaş olayının aslı astarı var mı? Bursa Büyükşehir Belediyesiyle ilgili iddia
Galatasaray, Radamel Falcao'yu kadrosuna katmaya çalışıyor
Galatasaray, Radamel Falcao'yu kadrosuna katmaya çalışıyor
Göztepe yeni sezon formalarını tanıttı
Göztepe yeni sezon formalarını tanıttı
Merkez Bankası'nın faiz kararı ekonomiyi nasıl etkileyecek? İş dünyasından ilk tepkiler
Merkez Bankası'nın faiz kararı ekonomiyi nasıl etkileyecek? İş dünyasından ilk tepkiler
Fenerbahçe Simon Kjaer'i 2 yıllığına kiraladı
Fenerbahçe Simon Kjaer'i 2 yıllığına kiraladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gece bekçisi yaralı Suriyelinin kanamasını atleti ile durdurdu
Gece bekçisi yaralı Suriyelinin kanamasını atleti ile durdurdu
Emre Belözoğlu Giuliano Terraneo sorusun cevap verdi
Emre Belözoğlu Giuliano Terraneo sorusun cevap verdi
2019 bayram ikramiyesini kimler alacak ödeme ne zaman?
2019 bayram ikramiyesini kimler alacak ödeme ne zaman?
Peru'da Ubinas Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi
Peru'da Ubinas Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi
Kocaeli'de otobüs şoförünün Türk bayrağı hassasiyeti kamerada
Kocaeli'de otobüs şoförünün Türk bayrağı hassasiyeti kamerada
30 Ağustos resmi tatil mi 30 Ağustos tatili kaç gün?
30 Ağustos resmi tatil mi 30 Ağustos tatili kaç gün?
Motosiklet minibüsün altında kaldı, sürücüsü ağır yaralandı
Motosiklet minibüsün altında kaldı, sürücüsü ağır yaralandı
Lise nakil işlemleri 11. sınıf 2019 nasıl yapılır?
Lise nakil işlemleri 11. sınıf 2019 nasıl yapılır?