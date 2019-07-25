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5 yıldızlı otelin 3 yöneticisini tabancayla vurdu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan tartışmada Hüseyin Ö., SPA merkezini işlettiği otelin müdürü Melih Alemdar ile kendisine engel olmaya çalışan satış pazarlamadan sorumlu müdür yardımcısı Fikret Dinler ve güvenlik müdürü Onur Pelit'i tabancayla yaraladı. Yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırılırken, polis Hüseyin Ö.'yü gözaltına aldı.

Gümbet Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin SPA merkezini işleten Hüseyin Ö., iddiaya göre, sigortasız işçi çalıştırdığı ve işini iyi yapmadığı için otel müdürü Melih Alemdar tarafından uyarılıp, birkaç gün önce tesisten uzaklaştırıldı. Ancak Hüseyin Ö., bu sabah tekrar otele gelip, otel müdürü Alemdar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine Hüseyin Ö., belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşleyip, Alemdar'ı bacak ve kasığından yaraladı. Hüseyin Ö., ardından odada bulunan ve kendisini engellemeye çalışan otelin satış pazarlamadan sorumlu müdür yardımcısı Fikret Dinler'i de bacağından yaraladı. Hüseyin Ö., tabancasını, silah sesleri üzerine odaya gelen, otelin güvenlik müdürü Onur Pelit'i de doğrultup, bir kez daha ateşledi. Hüseyin Ö., Pelit'i de bacağından yaraladı. Otel personelinin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, Hüseyin Ö.'yü gözaltına alırken, yaralılardan Alemdar ve Dinler Bodrum'daki bir özel hastaneye, Pelit ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pelit, tedavisinin ardından taburcu edilirken, Alemdar ve Dinler'in tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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