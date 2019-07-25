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25 Haziran Türkiye Gündemi yeni

25 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Gündeme bomba gibi düştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ı G-20 zirvesindeki toplantıda hem övdü hem de NATO ve İncirlik ile tehdit etti.

Lozan anlaşması kavgası twitteri yıktı!

Dün Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümüydü. Profesör Burhan Kuzu öyle bir twit attı ki ortalık birbirine girdi. Özgür Mumcu bu twite 'Sen gitsen ceketini de kaptırırdın' deyince tartışmada tansiyon yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Rusya'dan yapılan S-400 teslimatında ilk bölüm tamamlanırken, toplam 30 uçak iniş yaptı. S-400'lerin İkinci grup sevkiyatının da Ankara'ya yapılacağı belirtildi.

Mansur Yavaş yöneticilerden istifalarını böyle istedi

Mansur Yavaş, İBB'nin iştiraki olan şirket yöneticilerinin istifa ettiğini anımsatarak Ankara'daki yöneticilere "Aç değilsiniz açıkta değilsiniz" diyerek istifa çağrısı yaptı.

Karar yazarı Bayramoğlu'dan çarpıcı Babacan yazısı!

Karar yazarı Ali Bayramoğlu, AK Parti'den istifa ederek yeni bir oluşumun
gerekli olduğunu açıklayan Ali Babacan ve kurulacak olan partisi için
dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Fethullah Gülen ölüm döşeğinde iddiası

Her 15 Temmuz'un yıldönümünde Pensilvanya'ya Fethullah Gülen'in malikanesinin önüne gidip eylem yapan Sisi bu kez bomba bir iddiayla döndü. Fethullah Gülen ağır hasta ve ölüm döşeğinde. Tanık olduklarını anlattı.

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