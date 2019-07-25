DÜNYA

45 yıl sonra Kapalı Maraş’ta envanter çalışmaları başladı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, 1974'ten beri kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş'ın açılması için çalışmalara hız verdi. Maraş'ın geleceğini yakından ilgilendiren envanter çalışması için hazırlık yapan ekip bugün bölgeye giriş yaptı.

1974'ten sonra bölgeye ilk kez giriş yapacak olan çalışma ekibine KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay başkanlık etti. Özersay, ilk gün incelemesiyle ilgili açıklama yaptı.

’45 YIL ARDAN SONRA İLK KEZ’

Bakan Özersay, "Bu sabahtan itibaren Kapalı Maraş Envanter Komisyonu bölgeye girerek saha çalışmasına başlamış durumdadır" diyen Özersay, "45 yıl aradan sonra bu denli geniş bir heyet ilk kez kapalı Maraş'ta inceleme ve çalışma yapmaya başladı. Masa başı çalışmalarımıza paralel olarak, arazide incelemelerimizi önümüzdeki günlerde farklı kurumlarından ekibe eklenecek uzman arkadaşlarımızın da desteği ile teknik komite düzeyinde de sürdüreceğiz" dedi. 

Özersay şöyle devam etti:

"Hükümet olarak Kapalı Maraş konusunda laf olsun diye bir karar almadığımızı, aldığımız karar doğrultusunda çalışmalarımızı ciddiyetle sürdüreceğimizi ve statükonun sembolü haline dönüşen bu bölgeye dair açılımları hayata geçirmeye kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyorum. Burası hem Mağusa, hem Maraş hem de genel anlamda Kıbrıs için yeni bir soluk olabilir, olmalıdır da. Kavurucu sıcağa, güneşe rağmen çalışmalara katılan başta komisyon üyeleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çanakkale'de eşini ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı
Çanakkale'de eşini ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı
Erdoğan'ın sözleri Trump'a fren yaptırdı
Erdoğan'ın sözleri Trump'a fren yaptırdı
Galatasaray seçimini yapıyor
Galatasaray seçimini yapıyor
Akdeniz'de Libya açıklarında gemi kazası! 116 göçmen kayıp!
Akdeniz'de Libya açıklarında gemi kazası! 116 göçmen kayıp!
'Hayalet Şehir'de 45 yıl sonra envanter çalışmaları başladı
'Hayalet Şehir'de 45 yıl sonra envanter çalışmaları başladı
Eskişehirspor’dan Necati Ateş’e 11 milyon liralık çalım
Eskişehirspor’dan Necati Ateş’e 11 milyon liralık çalım
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Minik çocuğun havaalanındaki bagaj bandında serüveni
Minik çocuğun havaalanındaki bagaj bandında serüveni
25 Haziran Türkiye Gündemi yeni
25 Haziran Türkiye Gündemi yeni
2019 bayram ikramiyesini kimler alacak ödeme ne zaman?
2019 bayram ikramiyesini kimler alacak ödeme ne zaman?
Havadan fotoğraflarla Çamlıca Camii avlusundaki Kur'an kursu şenliği
Havadan fotoğraflarla Çamlıca Camii avlusundaki Kur'an kursu şenliği
5 yıldızlı otelin 3 yöneticisini tabancayla vurdu
5 yıldızlı otelin 3 yöneticisini tabancayla vurdu
30 Ağustos resmi tatil mi 30 Ağustos tatili kaç gün?
30 Ağustos resmi tatil mi 30 Ağustos tatili kaç gün?
Dev kaya parçası evin üzerine düştü
Dev kaya parçası evin üzerine düştü
Lise nakil işlemleri 11. sınıf 2019 nasıl yapılır?
Lise nakil işlemleri 11. sınıf 2019 nasıl yapılır?