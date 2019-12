Onlar konuşur Erdoğan yapar İstanbul!

Ah be İstanbul ah…



Senin adına üzülmemek mümkün değil…



Tarih tekerrür ediyor!



Görünüyor ki maziyi çok arayacaksın…



Hizmet yapmak üzere değil yaptırmama üzerine kurulu bir yönetim anlayışı karşı karşıyasın…



Ahh be İstanbul ah!..



Hatırladın mı bugünkü ana muhalefet anlayışının mazisi olan Nurettin Sözen’in Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemini!



O dönemden güzel bir anın var mı?



İSKİ skandalı skandalını kimler patlatmıştı…



Ya 38 vatandaşımızın ölümüne yol açan Ümraniye çöplüğünün bomba gibi patlamasına neden olanlar kimlerdi?



Sana gururla söyleyecekleri bir eserleri var mı?

Bu zihniyet değişmez İstanbul değişmez!..



O ünlü Vatan caddenin yapılışını bilir misin!



O cadde merhum Başbakan Adnan Menderes tarafından yaptırılırken “Yahu buraya uçak mı indireceksin!” diye yapılmasına karşı çıkıp eleştirenler kimlerdi?



Ahh İstanbul ah!..



Ya Boğaziçi Köprüsü…



Proje ortaya konulduğunda sabah akşam “Yaptırmayız” diye yollara düşenlerin kim olduğunu bilir misin?



Ahh be İstanbul ah!..



Abdülhamit’in dahi en büyük hayali olan, boğazı hem tüp geçit hem raylı sistem hem de araçlarla karşıdan karşıya geçtiğin Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi projelere destek vermeyenlerin hatta karşı çıkanların kimler olduğunu bilir misin?



Keza…



Yavuz Selim Köprüsü…



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü…

Yeni Havalimanı...



Karşı çıkanlar kimler di?



Ahh be İstanbul ah…



Sorsana senin büyümen, senin gelişmen senin dünya markası olman için bir çivi çaktı mı bu zihniyet!..



Varsa söylesinler…



Susuz…



Çöp dağları oluşan…



Hava kirliliği tavan yapan…



Metro nedir bilmeyen…



Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmenin çile olduğu…



Doğru dürüst yolu olmayan…



Bir büyük şehri Recep Tayyip Erdoğan’a kim bıraktı?



O Tayyip Erdoğan hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı, hem Başbakanlık hem de Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde her yönü ile marka bir İstanbul inşa ederken "Yeter" ile yetinmedi...

Çünkü İstanbul onun için öyle bir kara sevda ki "İhanet ettik" bile dedi..

Birileride bu söz üzerine "Bak itiraf etti" diye mal bulmuş mağribi gibi atladı...

Sakat zihniyetler Erdoğan'ın ne demek istediğini anlayamadılar...

Anlayamazlar...

İstanbul üzerinden siyaset yapmayan Tayyip Erdoğan için İstanbul'a hizmet etmekte sınır olmadı hiç...

O nedenle İstanbul'a hizmeti Tayyip Erdoğan'dan önce, Tayyip Erdoğan'dan sonra diye hiç tartışmasız ayırmak gerek..

O istanbul spordan, siyasete, kültür, turizm ve sanat dünyasından iş dünyasına kadar "MERKEZ" oldu..



Ah be İstanbul;



İşte her yönü ile yatırımlarını tamamlamış Kanal İstanbul gibi dev projelerin altına. girilmiş bir İstanbul’u yönetme kolaylığını altın tepsi ile kendine hizmet olarak bir çivi bile çakmayanlara sundun…



Ah be İstanbul ah!

Bilir misin..

Bugün ulusal ve uluslararası birçok uçuşa ev sahipliği yapan değeri her geçen gün artan Sabiha Gökçen ile ilgili 2001 yılında "Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz?" diyerek tepki gösteren ve boş bir proje şeklinde lanse eden kimdi ?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..



Dün akşam Sabiha’dan Ankara’ya uçarken o Kemal beyin de "Çok daha kolay ve rahat " diye Sabiha Havaalanından saat 19.45 ‘de THY uçağı ile Sabiha’dan Ankara’ya uçmasından mutluluk duydum!..



Ah be İstanbul!..



Görüyorsun ki tarih yine tekerrür ediyor…



Şimdi de “KANAL İSTANBUL” için “YAPAMAZSINIZ” diye ülkeyi germeye fitne çıkarmaya çalışıyorlar..



Koroyu da genişletmişler!

Daha dün bu projeyi seçim meydanlarında alkışlayan Babacan ve Davutoğlu bile ”YAPTIRMAYIZ” diye o koroya eklenmiş!.



Nankörlüğün bini bir para olmuş!



Ama nafile çabalar..



Recep Tayyip Erdoğan’ın “YAPACAĞIM” deyipte yapmadığı hangi proje var? Tayyip Erdoğan’ın yaptığı her proje sonrası o hizmetlerden doyasıya yararlanan zihniyetin utanması olur mu?



Ah be İstanbul ah!



Ne oldu?

Leyleğin ömrü lak lak yapmakla geçer misali 6 ay oldu. Peki sana hizmet olsun diye bir çivi mi çaktılar.

Sadece siyasi şov yapmakla günlerini geçiriyorlar. Baksanıza İstanbul’a hizmet etmeye değil CHP’yi yönetmeye talip!..

Tablo ortada...

Kemal Bey out , Ekrem Bey in olmuş!..



Ahh be İstanbul!..

Yetmedi…

Her gün Türkiye aleyhtarı kampanya yürüten Yunan Bakanın İstanbul’da Patrikhaneyi ziyaretine koşup giden sohbet eden bir Belediye Başkanı huzurunda!..



Türkiye ve Tayyip Erdoğan düşmanları dostları olmuş!..



Bir Büyükşehir Belediye Başkanının Türkiye aleyhtarı bir Yunan bakanı koşup giderek ziyaret etmesinin, kahkahalara boğulmasının anlamı nedir?



Ahh be İstanbul!..

İnşallah biz yanılırız ama sana hizmet etmek için yollara düşenler için tercihini yaparken “Pire için yorgan yaktın”..

Ama dua et İstanbul, senin için dertlenen, senin üzerinden elini çekmeyen, sana aşık bir Cumhurbaşkanına sahipsin..



Ne diyor;



"Eyyub El Ensari hazretlerinin rüyasıdır.

Fatih Sultan Mehmet'in emanetidir.

Yavuz Sultan Selim'in göz bebeğidir.

Kanuni Sultan Süleyman'ın nefesidir.

Sultan Abdülhamit'in namusudur.



Bu şehir bizim hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz davamız, aşkımız, sevdamız, hayalimiz, duamız, her şeyimizdir.”



İstanbul'un işte böyle sevdalısı bir Cumhurbaşkanı var..

Tıpkı diğer "Yaptırmayız" dedikleri ama sonradan tepe, tepe kullandıkları dev hizmetler gibi Kanal İstanbul'u engellemeye güçleri yetmeyecek...

Kanal İstanbul Projesinin ne kadar doğru ne kadar stratejik ne kadar önemli olduğunu anlamak için İngilizin, Almanın, Fransızın, Yunanın, Amerika'nın, İsrail'in açıklamalarına bakmak gerek!

Diyeceksiniz ki "Peki CHP, İP, HDP, Yeni Partiler neden buna da karşı?"

Tayyip Erdoğan'ın düşmanları onların dostu !..

Onun için ülkem adına, milletin adına bir kere değil bin kere ülkemin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan yana tarafım...