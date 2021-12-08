Omicron varyantı ve 2022 ile ilgili 10 tahmin!

Son birkaç ayda, yeni ve daha korkunç bir biyolojik silah anlatısının piyasaya sürüleceğini herkesin önünde birçok yerdeki birçok yazımla öngördüm.

Yeni oyuncumuzun ismi ise Omicron!

Ne gariptir ki tıpkı, gelecekteki bir istilada gezegeni keşfetmek için bir kişinin vücudunu ele geçiren bir Uzaylı hakkında olan 1963 yapımlı 'Omicron' filmi gibi.

Hatta Bill Gates’in 1999’da Windows için oluşturduğu, ‘Omikron’ oyunu gibi..

Her ne olursa olsun Omicron varyantı ile küresel elitler bazı şeyleri gerçekleştirecek. Peki 2022’de bu varyant ile neler olabilir?

İşte Omicron ve 2022 için on tahminim;

1. Tahmin: Omicron varyantı, herkesin aşı pasaportlarını sıfırlamak için kullanılacak. Ve insanlar bu yeni varyant için yepyeni bir aşı turuna zorlanacak.

2. Tahmin: Varyant ile birlikte devletler daha fazla karantina emri verecek. Bu karantinalar da, daha fazla tedarik zinciri başarısızlığına, ürün kıtlığına ve fiyat enflasyonuna yol açacaktır.

3. Tahmin: Omicron varyantı, bu “yeni acil durum” un tüm insan haklarını, tıbbi özgürlüklerini ve vücut özerkliğini geçersiz kılmasını talep ederek agresif aşı zorunluluklarını haklı çıkarmak için kullanılacak.

4. Tahmin: Aslında Omicron varyantı, şimdiye kadar sadece tam aşılı kişilerde tespit edilmiştir. Buna rağmen tüm medya aşılanmamışları suçlayacaktır.

5. Tahmin: Omicron varyantı, Covid aşılarının neden olduğu tüm Antikor Bağımlı Geliştirme (ADE) ölümlerini açıklamaya çalışmak için kurumsal medya tarafından bir kapak hikayesi olarak kullanılacak. 4.Tahminde de söylediğim gibi, aşılı insanlar çok sayıda ölse bile, medya aşısızları suçlayacak ve aşısız insanların tamamen kilitlenmesini ve topluma erişiminin engellenmesini talep edilecektir.

6. Tahmin: Özellikle Amerika Birleşik Devletleri için, medya Omicron varyantını yeterince bastırabilirse, bu ya 2022 ara seçimlerini iptal etmek ya da herkesin halka açılmasının aşırı tehlikelerini öne sürerek evrensel posta yoluyla oylama talep etmek için kullanılacak. Bu sayede ABD siyasetinde küreselcilerin istedikleri yine gerçekleşecektir.

7. Tahmin: Dünya genelinde bir noktada, ya Omicron varyantı ya da bir sonraki varyantla, özel ekipler kurulacak ve bu ekipler kapıdan kapıya dolaşarak zorunlu aşı dayatılmasında bulunacak. (Bu uygulama, Avustralya’da çoktan başladı.)

8. Tahmin: Yeni bir doz aşıya ihtiyaç duyulacak ve 3,4 doz olan kişiler 5. ve 6. doza doğru itilecek.

9. Tahmin: Özellikle Metaverse ile bir çok insanın varlıksal kimliği dijital medyaya aktarılacak. Böylelikle bireylerin tüm harcamaları tamamıyla sanal alemde gerçekleşecek. Bu ise ekonomik dengelerin ciddi anlamda değişmesine sebep olacak.

10. Tahmin: İnsanların artık Covid-19 hastalığına karşı olan korkusunun bittiğini gören küresel tiranlar, Omicron ile çok sıra dışı ölümleri gerçekleştirecek. Plandeminin ilk ayında zombivari ölen insanların sahte video kaydını izlediğimiz gibi tekrardan böyle sürreal haberlere maruz kalacak insanlığa yeni korkular aşılanacak.

Doğrusunu ve gaybı yalnızca Allah bilir.

Selametle..