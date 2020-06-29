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Ömer Ateş sınava alınmadığı için intihar etti iddiası kıyameti kopardı

Rahatsızlandığı için AYT sınavına alınmayan Ömer Ateş’in, eve döndükten sonra intihar ettiği iddia edildi. İntihar iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Üniversite adaylarının YKS maratonu sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında hafta sonu gerçekleşti. Twitter'da bugün ortaya atılan iddia yürekleri sızlattı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) girmek için okul binasına gelen 18 yaşındaki Ömer Ateş adlı öğrenci, sınav öncesi istifra etmesi sonucu sınava alınmadı. 
 
Evine gidip intihar etti
Sınava alınmayan Ateş’in evine döndükten sonra dün akşam saatlerinde ateşli silahla yaşamına son vermek istediği iddia edildi. Ağır yaralanan Ateş, Kulp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kulp Devlet Hastanesi’nden Diyarbakır’a sevk edilen Ateş’in yolda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sosyal medyada kıyamet koptu
Ömer Ateş'in sınava alınmadığı için intihar ettiği iddiası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sistemin yetersiz olduğundan bahseden kullanıcılar, genç Ömer Ateş'in hayatını kaybetmesi sonrası birçok paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

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