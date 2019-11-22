O Ses Türkiye'de jüriye Ajda Pekkan sürprizi Beyaz'dan bomba teklif
TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı jüri üyelerine büyük bir sürpriz yaptı. Jüriyi dışarı çıkartan Ilıcalı, seyircilere sürprizi açıkladı ve yardımcı olmalarını istedi. Yarışmacı gibi sahneye çıkan Ajda Pekkan'ın sesini duyan jüri üyeleri büyük şaşkınlık yaşadı. Özel bölümde Ajda Pekkan mini bir konser de verdi. Pekkan'a sahnede eşlik eden Beyaz, ünlü sanatçıya yeni sezonda jüri üyeliği teklifinde bulundu.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu; Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Seda Sayan'ın jüri üyeliklerini yaptığı O Ses Türkiye'ye Ajda Pekkan konuk oldu. Ajda Pekkan'ın sahneye çıktığı O Ses Türkiye'nin özel bölümü ise 22 Kasım Cuma akşamı ekranlara geldi.
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin özel bölümünde jüri üyeleri Hadise, Seda Sayan, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'e yapacağı sürprizi açıkladı ve seyirciyle paylaştı. Yerlerine oturan jüri üyeleri Pekkan'ın sesini duyunca butonlara basarak geri döndü. Karşılarında Pekkan'ı gören Murat Boz, Beyaz, Hadise ve Seda Saya büyük şaşkınlık yaşadı. Jüri üyeleri Pekkan ile birlikte sahneye de çıktılar.
Beyaz'dan Ajda Pekkan'a teklif
Ajda Pekkan ile Palavra şarkısında düet yapan Beyaz ise ünlü sanatçıya jüri üyeliği teklifinde bulundu. Beyaz, "Sizi seneye jüri olarak aramızda görmek istiyoruz. Dört jüri koltuğu da dolu. Onun için seneye ben Acun'un yerine geçeceğim" diyerek espri yaptı.