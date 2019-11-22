DÜNYA

Suriyeliler yıllar sonra kavuştukları topraklarda secdeye kapandı

PKK/YPG terör örgütünün baskısından kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bugün ülkelerine kesin dönüş yapan Suriyeliler, Türk askerinin alnını öperek vedalaşırken yıllar sonra geri döndükleri ülkelerinde ise secde edip toprağı öptü.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn kentine dönen yaklaşık 100 kişilik Suriyeli gurup, yıllar sonra doğdukları topraklara dönebilmenin büyük sevincini yaşadı. Ceylanpınar ile Rasulayn arasındaki sınır kapısından geçen Suriyeliler, önce Türk askerine sarılıp alnını öptü. Askerlerle vedalaşan Suriyeliler, ülkelerine adımlarını attıkları anda ise secdeye kapanarak toprağı öptü.

Büyük sevinç yaşayan Suriyeliler, "Elhamdülillah, çok şükür. Allah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'ndan razı olsun" diyerek mutluluklarını ifade etti.

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