'Beştepe'deki CHP'li' polemiği en çok kime yaradı?
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın da konuk olduğu CNN Türk ekranlarında Deniz Bayramoğlu'nun moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan 'Gündem Özel' programında, siyaset gündemini son günlerde fazlasıyla meşgul eden 'Beştepe'ye giden CHP'li isim' iddiası konuşuldu.
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Rahmi Turan'ın gündeme getirdiği, "Erdoğan, CHP'li bir isimle görüştü" iddiası hakkında konuştu.
Özışık, çok tartışılan 'gizli kaynak' ifadesi için ise böyle bir kaynağın varlığına inanmadığını ifade etti.