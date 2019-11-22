'Beştepe'deki CHP'li' polemiği en çok kime yaradı?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Rahmi Turan'ın gündeme getirdiği, "Erdoğan, CHP'li bir isimle görüştü" iddiası hakkında konuştu.

Özışık, çok tartışılan 'gizli kaynak' ifadesi için ise böyle bir kaynağın varlığına inanmadığını ifade etti.