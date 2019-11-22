Bursa İnegöl'de 5 yaşındaki Ömer yanarak hayatını kaybetti
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti. Olayı duyan aile üyeleri sinir krizi geçirdi.
BURSA'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, Bursa-Ankara yolu kenarında ikamet eden Argun ailesinin 5 yaşındaki çocukları Ömer, kömürlükte oynarken yangın çıktı.
Yangın kısa sürede kömürlüğünün tamamını sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonrası korkunç gerçekte ortaya çıktı.
Kömürlükten çıkamayan 5 yaşındaki Ömer'in yanarak hayatını kaybettiğı anlaşıldı.
Kömürlükte küçük Ömer'in cansız bedenine ulaşılırken, aile üyeleri sinir krizi geçirdi.
Emniyet ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Küçük çocuğun cansız bedeni savcının yaptığı inceleme sonrası morga kaldırıldı.
Olayla alakalı tahkikat sürüyor.