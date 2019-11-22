YEREL

Bursa İnegöl'de 5 yaşındaki Ömer yanarak hayatını kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti. Olayı duyan aile üyeleri sinir krizi geçirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, Bursa-Ankara yolu kenarında ikamet eden Argun ailesinin 5 yaşındaki çocukları Ömer, kömürlükte oynarken yangın çıktı.

Yangın kısa sürede kömürlüğünün tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonrası korkunç gerçekte ortaya çıktı.

Kömürlükten çıkamayan 5 yaşındaki Ömer'in yanarak hayatını kaybettiğı anlaşıldı.

Kömürlükte küçük Ömer'in cansız bedenine ulaşılırken, aile üyeleri sinir krizi geçirdi.

Emniyet ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Küçük çocuğun cansız bedeni savcının yaptığı inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rahmi Turan açıkladı, Muharrem İnce'den cevap gecikmedi
Galatasaray Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Donald Trump: Ben olmasaydım Hong Kong yeryüzünden silinmiş olurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirli vatandaşlara müjde
Kayserispor'un yeni başkanı Berna Gözbaşı oldu
Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Esra Erol'da Melahat'in DNA sonuçları açıklandı! Çocuklar Ramazan'dan mı?
Ankara Garı patlaması davasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Havalar soğudu yağmur meteoroloji yağmur uyarısı verdi
60 saniyede bugün (22 Kasım 2019)
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programında İbrahim Tatlıses sürprizi
Deniz Oral bakın hangi rolde oynayacak Seksenler dizisine bomba transfer
Suriyeliler yıllar sonra kavuştukları topraklarda secdeye kapandı
Sahte peygamber İskender Evrenesoğlu hayatını kaybetti