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Mersin'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

MERSİN'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Polis bebeği çöp konteynırına atan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yaşayan bir kişi çöp konteynerinde bebek cesedi bulunduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede bebeğin cesedi otopsi için hastaneye gönderildi.

Bebeği bırakanların belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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