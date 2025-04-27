Nihat Kahveci'den Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkında çarpıcı iddia

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK galibiyetinin ardından konuşan Nihat Kahveci, MHK ve federasyon seçimleriyle ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Maç sonu MHK'yı hedef alan Fenerbahçe yönetimine dikkat çeken Kahveci, "Gidişatı söyleyeyim mi? İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yerine yeni federasyon başkanı hayırlı olsun." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda geriye düştüğü mücadelede Gaziantep FK'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Mücadelenin ardından Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki performansını sert bir dille eleştiren Kahveci, "Sevgili Fenerbahçeliler size naçizane tavsiyem Fenerbahçe maçı 19'da başlıyorsa 20'de ekran başına geçin. Yine ilk yarının büyük kısmı heba bir futbol. Toplamda 8 oyuncu değişmiş, formasyon değişmiş. Birbirine uyum sağlayana kadar Antep uçtu." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda Fenerbahçe'nin sahaya ağırlığını koyduğunu söyleyen Kahveci, "Fenerbahçe'nin 30 dakikalık bölümdeki oyunu kabul edilemez. Sadece atak şekli uzun top, kenar ortaları mı olur. İsmail'in sarı kartı oldu mu riskli, atılma ihtimalinden dolayı bir de maç gidiyor, Mourinho hemen En-Nesyri oyuna attı. Fred bugün tebrik edilesi oynadı. Szymanski, Cenk, Tadic, En-Nesyri sonradan oyuna giriyor bir de rakibe bak. Diri oyuncular giriyor bir de katkı yapıyor. Bence 30. dakikadan sonraki oyunuyla Fenerbahçe haklı olarak galip geldi." dedi.

Penaltı pozisyonuna da değinen Nihat Kahveci, "En-Nesyri'yle olan pozisyonda penaltı kararı çıktı. Vienna'nın eline çalınan penaltı kırılma anı oldu. Ben FIFA hakemliği filan yapmadım. Ben o pozisyonda yabancı VAR niye çağırdı derim. İzlerken bile tekrarını gördüğümde bana göre penaltı." yorumunu yaptı.

MHK ve federasyon seçimlerine ilişkin çarpıcı sözler de sarf eden Kahveci, "Bu işler MHK'den başlar. Ben Fenerbahçe'den bu sezon hiç MHK hakkında bu kadar üst perdeden açıklama geldiğini hatırlamıyorum. Gidişatı söyleyeyim mi? İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yerine yeni federasyon başkanı hayırlı olsun. Bu işler MHK'yle başlar hep. Vites artırılıyor çünkü. Ben bilmiyorum, gözlemliyorum. Yazın seçim oluyor mu bakacağız? Fenerbahçe, MHK ile başladı. Diğer kulüpler zaten uzun süredir tepkili. Bu yol bizi daha önce aynı yere götürmüştü. Bu rota bizim navigasyonlarda kayıtlı." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.