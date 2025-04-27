BIST 9.433
DOLAR 38,41
EURO 43,76
ALTIN 4.100,03
HABER /  GÜNCEL

53 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

53 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Sivas'ta yurtta kalan 53 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Abone ol

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sancaktar Kız Öğrenci Yurdunda bazı öğrenciler, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
İhbar üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle CÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Numune Hastanesi ile Sivas Devlet Hastanesine kaldırılan 53 öğrenci tedavi altına alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünce yemeklerden numune alındığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de feci kaza! Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Kocaeli'de feci kaza! Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Arda Güler'in asisti yetmedi olaylı İspanya Kral Kupası finalini Barcelona kazandı
Arda Güler'in asisti yetmedi olaylı İspanya Kral Kupası finalini Barcelona kazandı
Kartepe'de polis memuru derede ölü bulundu
Kartepe'de polis memuru derede ölü bulundu
Prof. Dr. Bülent Evren Erkul'dan ses teli sağlığı için 11 öneri
Prof. Dr. Bülent Evren Erkul'dan ses teli sağlığı için 11 öneri
Pazartesi günü İstanbul'daki tüm okullarda ilk ders: Afet eğitimi
Pazartesi günü İstanbul'daki tüm okullarda ilk ders: Afet eğitimi
Türkiye, İran'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı
Türkiye, İran'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı
İstanbul'da 84 bini aşkın öğrenci bursluluk sınavına girecek
İstanbul'da 84 bini aşkın öğrenci bursluluk sınavına girecek
Bakan Vedat Işıkhan belediyelerin borcunu açıkladı
Bakan Vedat Işıkhan belediyelerin borcunu açıkladı
Dünya liderleri Papa'nın cenazesinde buluştu!
Dünya liderleri Papa'nın cenazesinde buluştu!
Jose Mourinho: Yine canımızın yandığını hissettik
Jose Mourinho: Yine canımızın yandığını hissettik
Bakan Bolat: Avrupa Birliği ile ticaret hacmi 220 milyar dolara ulaştı
Bakan Bolat: Avrupa Birliği ile ticaret hacmi 220 milyar dolara ulaştı
İrfan Can Eğribayat: Ana, kız kardeş küfürler hoş değil
İrfan Can Eğribayat: Ana, kız kardeş küfürler hoş değil