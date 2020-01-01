NBA'de Cavaliers forması giyen Cedi Osman'dan 14 sayı

Abdulkadir Selvi açıkladı! Abdullah Gül aday olursa Muharrem İnce aday olacak

Bakan Ziya Selçuk müjdeyi verdi! MEB öğrenci ve veliler için "Eğitim Takvimi" hazırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için talimat!

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ABD Başkanı Trump'tan İran'a şok açıklama: Bu bir uyarı değil tehdittir