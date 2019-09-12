Murat Kurum kentsel dönüşüm eylem planını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, milyonları ilgilendiren kentsel dönüşüm eylem planının yol haritasını paylaştı. Kentsel dönüşümün anayasasının hazırlanacağını duyuran Kurum, yapılacakları anlattı. İşte Kurum'un konuşmasından öne çıkan satır başları:

1 milyon 166 dönüşüm başlatıldı

2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlattık ve bu alanda 1 milyon 166 bağımsız birimin dönüşümünü başlattık, bir kısmı yapıldı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında.

Bu çerçevede kira, taşınma yardımı, kamulaştırma yardımları olmak üzere belediyelerimize ve vatandaşlarımıza 11 milyar lira kaynak sağlandı.

Kartal'daki Orhantepe Mahallesi) İnşallah inşaatlarımızı aralık ayında tamamlayacak ve vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim edeceğiz.

Nüfusun yüzde 45'i deprem riskinden kurtulacak

1999 sonrası 22 milyon vatandaşımızın depreme dayanaklı konutlarda oturmasını sağladık. Devam eden inşaatlarla nüfusun yüzde 45'ini deprem riskinden kurtarmış olacağız.

Kentsel dönüşümde 3 kriter

Birincisi yerinde dönüşüm... İnsanlar çevresinden kopmadan dönüşüme katılmak istiyor. İkinci olarak gönüllü dönüşüm. Vatandaşımızın rızası olmadan hiçbir kentsel dönüşüm projesini yaptırmayacağız. Üçüncüsü olarak da dönüşümü hızlı yapmak zorundayız.