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Bingöl’de 89 kilo esrar ve 270 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 270 bin 70 kök kenevir bitkisi ve 89 kilo 613 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında 27 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda ormanlık alan içerisinde ve dere yataklarında açılmış 9 ayrı tarlada toplam 270 bin 70 kök kenevir bitkisi, 2 ton 613 kilogram kubar esrar ve 87 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler yerinde imha edilirken, 11 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Aynı dönemde merkez ve Genç ilçesinde icra edilen yol kontrol ve aramalarında üzerinde ve aracında muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheliye de adli işlem yapıldığı belirtildi.

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