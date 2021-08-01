Muğla'da şiddetli deprem! Datça 5.5 büyüklüğünde sallandı

MUĞLA bir andan orman yangınlarıyla boğuşurken bir yandan da peş peşe depremlerle sallanıyor. Gece yarısı 4.3 şiddetindeki depremle sarsılan Muğla saban saat 07:31'de bu kez 5.5 şiddetindeki depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.7 olarak açıkladı.

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Muğla'nın Datça ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Datça'nın 41 km uzaklığında gerçekleşti. Öte yandan gece yarısı Datça'da 4.3 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı. Kandilli, Akdeniz’de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.31’deki depremin derinliği 9 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan açıklama geldi

AFAD depremle ilgili, "Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.