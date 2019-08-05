GÜNCEL

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücü hayata ancak 3 gün tutunabildi.

Kaza, 3 gün önce İnegöl-Alanyurt yolu Metal Sanayi ışıklarında meydana geldi. Abdullah Dolanbay idaresindeki 16 LCC 26 plakalı motosiklet, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçtiği sırada Ahmet G'nin kullandığı 16 RZ 768 plakalı otomobile ortadan çarptı. Motosikletten fırlayan sürücü otomobilin yan camına çarparak arabanın içine düştü. Kazada, otomobil şoförünün kızı Fatma G. ile motosiklet sürücü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 28 yaşındaki motosiklet sürücü tedavisinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Genç sürücü hayata ancak 3 gün tutunabildi. Acı haberi alan yakınları hastane akın etti. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlere büyük darbe
Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlere büyük darbe
Üç kamu bankasından kredi desteği! Firmalara 1.7 milyarlık kredi kullandırdı
Üç kamu bankasından kredi desteği! Firmalara 1.7 milyarlık kredi kullandırdı
İtfaiye personelleri söndürmek için gittikleri yangında taşlandılar
İtfaiye personelleri söndürmek için gittikleri yangında taşlandılar
TOBB başkanı paylaştı yerli otomobilin prototipi ilk kez sergilendi
TOBB başkanı paylaştı yerli otomobilin prototipi ilk kez sergilendi
Barcelona'da Messi depremi!
Barcelona'da Messi depremi!
Kocaeli'deki "Polise teslim edin" yazılı çuvaldan cephanelik çıktı!
Kocaeli'deki "Polise teslim edin" yazılı çuvaldan cephanelik çıktı!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Belediyeye ait çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı
Belediyeye ait çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı
Ohio'da düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri yayınlandı
Ohio'da düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri yayınlandı
Ben Fero kucak dansı videosu izleyen yuh çekti!
Ben Fero kucak dansı videosu izleyen yuh çekti!
İnanılmaz anlar! Hong Kong'da otomobil eylemcilerin arasına daldı
İnanılmaz anlar! Hong Kong'da otomobil eylemcilerin arasına daldı
At arabası ile geldi yol ortasındaki demir bariyeri çaldı
At arabası ile geldi yol ortasındaki demir bariyeri çaldı
Ben Fero dansı videosu olay oldu hayranına kucak dansı yaptırdı
Ben Fero dansı videosu olay oldu hayranına kucak dansı yaptırdı
Silahlı soyguna aldırmadan ekmek yapmaya devam ettiler
Silahlı soyguna aldırmadan ekmek yapmaya devam ettiler
AÖF yaz okulu sınav tarihi kayıt yenileme nasıl yapılır?
AÖF yaz okulu sınav tarihi kayıt yenileme nasıl yapılır?