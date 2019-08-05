Alejandro Bedoya’dan ABD’deki silahlanmaya protesto!

Amerika Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Philadelphia Union’ın kaptanı Alejandro Bedoya, DC United ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada hükümete bireysel silahlanma konusunda çağrı yaptı.

Gol sevinci sonrasında saha kenarındaki mikrofona giderek, “Hey Kongre, bir şeyler yap! Silah şiddetini sonlandır” diyerek tüm stada ve maçı izleyen herkese seslendi. Ohio ve Teksas’ta yaşanan bireysel silahlanmanın doğurduğu katliamlara dikkat çeken Bedoya’nın bu çağrısı tüm dünyada haber oldu.

ABD’de bu hafta sonu yaşanan olaylarda 29 kişi hayatını kaydetti…

3 Ağustos Cumartesi sabahı en az 20 kişinin öldürüldüğü Texas Walmart saldırısının ardından yine aynı gün Ohio’da bir bara yapılan saldırıda da en az 9 kişi öldürülmüştü.

Silahlı saldırıların yarattığı tepki ABD’de büyük ölçüde tartışmalara neden olmaya devam eden “bireysel silahlanmaya” dönük.