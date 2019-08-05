SPOR

Alejandro Bedoya’dan ABD’deki silahlanmaya protesto!

ABD'de durmayan silahlı katliamların son ikisi aynı güne geldi ve 29 kişi hayatını kaybetti. Birçok Amerikan vatandaşının tepkisinin çeken bireysel silahlanma konusunda bir çağrı da futbol maçı oynanırken geldi. Philadelphia Union'ın kaptanı Alejandro Bedoya, ulusal kanaldan yayınlanan maçta hükümete çağrıda bulundu!

Amerika Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Philadelphia Union’ın kaptanı Alejandro Bedoya, DC United ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada hükümete bireysel silahlanma konusunda çağrı yaptı.

Gol sevinci sonrasında saha kenarındaki mikrofona giderek, “Hey Kongre, bir şeyler yap! Silah şiddetini sonlandır” diyerek tüm stada ve maçı izleyen herkese seslendi. Ohio ve Teksas’ta yaşanan bireysel silahlanmanın doğurduğu katliamlara dikkat çeken Bedoya’nın bu çağrısı tüm dünyada haber oldu.

ABD’de bu hafta sonu yaşanan olaylarda 29 kişi hayatını kaydetti…

3 Ağustos Cumartesi sabahı en az 20 kişinin öldürüldüğü Texas Walmart saldırısının ardından yine aynı gün Ohio’da bir bara yapılan saldırıda da en az 9 kişi öldürülmüştü.

Silahlı saldırıların yarattığı tepki ABD’de büyük ölçüde tartışmalara neden olmaya devam eden “bireysel silahlanmaya” dönük.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı'nın gidişine olay yorum: İçime kan damladı
Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı'nın gidişine olay yorum: İçime kan damladı
Ersun Yanal acil takviye istiyor: Bu üçlü bize seviye atlatır
Ersun Yanal acil takviye istiyor: Bu üçlü bize seviye atlatır
Soygunculara aldırış etmediler, ekmek yapmaya devam ettiler
Soygunculara aldırış etmediler, ekmek yapmaya devam ettiler
Salda Gölü'ne Millet Bahçesi! Mahkemeden ara karar çıktı
Salda Gölü'ne Millet Bahçesi! Mahkemeden ara karar çıktı
Emre Belözoğlu: Gerçek olan şampiyonluk
Emre Belözoğlu: Gerçek olan şampiyonluk
Sosyal medya devi Facebook insan zihnini okuyup metne dönüştürecek!
Sosyal medya devi Facebook insan zihnini okuyup metne dönüştürecek!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sivas'ta dünyaca ünlü balıklı kaplıca 5 yılın en dolu sezonunu yaşıyor
Sivas'ta dünyaca ünlü balıklı kaplıca 5 yılın en dolu sezonunu yaşıyor
Karaköy’de uyuyan şahsın telefonunu böyle çaldı
Karaköy’de uyuyan şahsın telefonunu böyle çaldı
Evde bakım maaşları bayram öncesi veriliyor ödeme takvimi
Evde bakım maaşları bayram öncesi veriliyor ödeme takvimi
Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe!
Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe!
Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor
Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak tarih belli ayın kaçı?
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak tarih belli ayın kaçı?
Ben Fero'ya kucak dansı! Olay oldu
Ben Fero'ya kucak dansı! Olay oldu
AÖF 3 ders sonuçları açıklanıyor Anadolu Üniversitesi sonuç bilgisi
AÖF 3 ders sonuçları açıklanıyor Anadolu Üniversitesi sonuç bilgisi