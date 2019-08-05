DÜNYA

Ohio'da düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri yayınlandı

ABD'nin Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri polis tarafından yayınlandı. Görüntülerde, insanların rastgele sağa sola kaçıştığı, polisin ise saldırgana müdahale ettiği görüldü.

Ohio eyaletinin Dayton şehrindeki Oregon bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda, 9 kişi yaşamını yitirmiş, 27 kişi ise yaralanmıştı. O anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri, polis tarafından yayınlandı. İlk görüntüde, silah seslerinin hemen ardından insanların canlarını kurtarmak için rastgele sağa sola koştukları; diğer güvenlik kamerası görüntüsünde ise kaçışan insanların ardından polisin silahlı saldırgana müdahalesi yer aldı.

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