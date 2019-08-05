Ohio'da düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri yayınlandı

Ohio eyaletinin Dayton şehrindeki Oregon bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda, 9 kişi yaşamını yitirmiş, 27 kişi ise yaralanmıştı. O anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri, polis tarafından yayınlandı. İlk görüntüde, silah seslerinin hemen ardından insanların canlarını kurtarmak için rastgele sağa sola koştukları; diğer güvenlik kamerası görüntüsünde ise kaçışan insanların ardından polisin silahlı saldırgana müdahalesi yer aldı.