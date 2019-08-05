POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu'dan AB'ye rest!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçiler Konferansında ülkemizin dış politikası çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu AB'nin Doğu Akdeniz tutumuna karşı rest çekerken ABD Başkanı Trump hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın S-400 meselesinde Türkiye'yi çok iyi anladığını belirtirken, AB'nin Doğu Akdeniz tutumuna "Deniz yetki alanları gibi hukuki bir konumda AB mahkeme gibi hareket edemez. Onların sözde tedbirlerine göre hareket etmeyeceğiz" sözleriyle tepki gösterip rest çekti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin özellikle Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz politikasında gelinen noktaları değerlendirdiği konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Tüm imkanları kullanarak etkin kamu diplomasisi, parlamentolar arası dostluk grubu tesisi ve güçlendirilmesi, kültürel eserlerimizin korunması ve onarımı, iki ülkeyi bağlayan uçuşların sağlanması, vatandaşlarımıza doğumdan evliliğe, noterlikten askerliğe kadar tüm faaliyetlerin sağlanması, bizi biz yapan hasletlerimizi dünyanın dört bir yanında yaşatmak, milli ve dini günlerimizi idrak etmek... Bunlar esasen Türk Diplomasisinin günlük faaliyetlerinden bir kesit.

Savaşın, kanın döküldüğü yerde Türk diplomatlar vazifelerini sürdürüyor ve fedakarca Türk milletinin menfaatlerini koruyor. Erbil'de yaşanan hain saldırı da bunun örneklerinden biri. Bu vesile ile tüm şehitlerimize rahmet diliyorum.

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