BİLİM - TEKNOLOJİ

Bilim ve sağlığa ışık tutacak malzeme 3D yazıcı ile ortaya çıktı

ABD'de bulunan Carnegie Mellon Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, 3 boyutlu yazıcı kullanarak çeşitli kalp dokuları üretti.

Bilim insanları, 3 boyutlu yazıcı kullanarak küçük kan damarları ile kontraksiyon işlevi de bulunan kalp ventrikülleri dahil olmak üzere insan kalbinin fonksiyonel olarak görev yapabilen bazı parçacıklarını geliştirmeyi başardı.

Üniversitede söz konusu çalışmalara katılan Adam Feinberg, yazıcıların kullanılmasıyla kalp dokularının üretilebildiğini söyledi.

Doku iskeletleri de oluşturulabilir
Feinberg, kalp dokularının özelliklerini bünyesinde barındıran doku ve doku iskeletlerinin bu şekilde oluşturulabileceğini kaydetti.

Ancak zarar görebilir

Henüz yolun başında olduklarını dile getiren Feinberg, 3 boyutlu yazıcı ile dokuların oluşturulmasının hayli güç olduğunu ve yazdırılma işlemi sırasında cihazların desteklenmesi gerektiğini, aksi halde doku iskeletlerinin zarar görmesinin oldukça yüksek bir ihtimal olduğuna dikkati çekti.

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