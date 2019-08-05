Belediyeye ait çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

Kaza, Kapaklı ilçesi Bahçeağıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kapaklı Belediyesine ait 59 UJ 6219 plakalı çöp kamyonu sürücüsü Rıza Kuru Karaağaç Mahallesi’nden Bahçeağıl Mahallesi istikametine doğru ilerlerken karşı şeritten gelen diğer bir kamyonla çarpışmamak için direksiyonu kırdı. Yoldan çıkan çöp kamyonu taklalar atarak şarampole yuvarlandı.