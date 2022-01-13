BIST 2.071
DOLAR 13,59
EURO 15,58
ALTIN 794,84
HABER /  EKONOMİ

MKE'de çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MKE'de çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'de (MKE) çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı.

Abone ol

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) yazılı açıklamasında kurumun 3 Temmuz 2021'de kamu şirketine dönüşmesinden itibaren mavi yaka çalışanların mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldığı belirtildi.

Yetkili sendika Türk Metal Sendikası ile koordinasyon ve uyum içinde çalışıldığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Yönetim kurulumuz 15 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere saat ücretlerine ilave iyileştirme yapılması yönünde karar aldı. 15 Ocak 2022 itibarıyla en düşük saat ücreti 25,85 liradan 42,48 liraya, en yüksek saat ücreti ise 27,12 liradan 44,35 liraya yükseltilmiştir. Böylece 3 Temmuz 2021 ve 15 Ocak 2022 arasında yapılan iyileştirmeler ile saat ücretlerinde yüzde 64 artış gerçekleştirilmiştir."

2022 itibarıyla performans değerlendirme sistemine geçileceğinin vurgulandığı açıklamada şirketin performansı esas alınarak çalışanlara yıl sonu performans primi verileceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Denizli kötü gidiş sonrası Altay'daki görevinden ayrıldı
Mustafa Denizli kötü gidiş sonrası Altay'daki görevinden ayrıldı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Galatasaray Trezeguet transferini bitirmek istiyor
Galatasaray Trezeguet transferini bitirmek istiyor
Aleyna'nın ölümüyle ilgili korkunç iddialar dehşete düşürdü
Aleyna'nın ölümüyle ilgili korkunç iddialar dehşete düşürdü
KİPTAŞ kura çekiminde "hile" tartışması
KİPTAŞ kura çekiminde "hile" tartışması
Van'da yoğun kar yağışı: Okullar tatil edildi
Van'da yoğun kar yağışı: Okullar tatil edildi
Hugo Boss, Türkiye'deki fabrikasını ve istihdamını büyütüyor
Hugo Boss, Türkiye'deki fabrikasını ve istihdamını büyütüyor
Türkiye 13 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 13 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun! Sivas bunu konuşuyor
Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun! Sivas bunu konuşuyor
Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde önemli gelişme
Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde önemli gelişme