MHP seçim için kolları sıvadı 9 bölge için harekete geçildi: start 4 Eylül'de

MHP seçim hazırlıklarına başlanıyor şeklinde yorumlanan istişare toplantıları için harekete geçiyor.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023-Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler” konseptiyle 9 ilde bölge istişare toplantılarının yapılacağını duyurdu.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhur İttifakı’nın, Türkiye’nin ve milletin bekasını gözetmenin zaruri olduğunu gösteren dönemin şartlarında şekillendiğini belirtti. Beka olgusu bağlamında milli mutabakatı sürdürme ihtiyacının bugün de bütün kuvvetiyle sürdüğünü vurgulayan Yalçın, batılı ülkelerin Türkiye’nin bölgesel ve küresel hedeflerinden rahatsız olduğunu kaydetti. “Cumhur İttifakı’na muhalif parti ve oluşumlar; Kovid-19 salgınından mülteci meselesine, ekonomik sorunlardan doğal afetlere kadar her meseleyi bahane ederek ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, kaosa sürüklemeye çabalamakta, bu hususta Batılı ülkelere taşeronluk yapmaktadır” ifadesini kullanan Yalçın, Cumhur İttifakı’nın öncelikle, “bölgesinde ve dünyada güçlü ve lider ülke Türkiye” hedefi için kolları sıvadığını bildirdi.

‘Start 4 Eylül’de’

Yalçın, bu hedefe katkıda bulunmak amacıyla partinin çalışmalarını sürdürdüğüne işaret ederek, TBMM’nin yeni yasama dönemi öncesinde, Türkiye gündemindeki önemli konuların masaya yatırılacağı bir dizi bölge istişare toplantısı gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını aktardı. Yalçın, dokuz ilde yapılacak bölge istişare toplantıları öncesinde, 4 Eylül Cumartesi Afyonkarahisar’da açılış toplantısı gerçekleştirilecek” bilgisini paylaştı. Yalçın, Bursa, Manisa, Erzincan, Konya, Gaziantep, Amasya, İstanbul, Kayseri ve Ankara’da gerçekleştirilecek bölge istişare toplantılarının gündemine ilişkin şunları kaydetti:

“Toplantılarda Meclis çalışmaları, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin yer aldığı iç ve dış gündem konuları ele alınacaktır. Meclis çalışmalarıyla ilgili üzerinde durulacak hususların başında yeni anayasa hazırlıklarıyla Cumhur İttifakı bünyesinde bu hususta sağlanan mutabakat ve konunun Meclis gündemine getirilmesi gelmektedir. Cumhur İttifakı 2023 vizyonu ve o tarihte yapılacak seçimler için devam edecek olmakla birlikte, bu siyasi mutabakatın Türkiye’nin bütün 21. yüzyılı kapsayacak küresel hedefler doğrultusunda sürdürülmesi hususu üzerinde durulacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mevcut işleyişi ve yeni yapısal düzenlemeler ele alınacaktır.