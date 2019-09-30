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Metrobüste şiddet! Defalarca vurdu

İSTANBUL'da metrobüste yaşanan olayda bir adam, çantasından rahatsız olduğu kadını sakin bir dille uyardı. Adamın tepkisine sinirlenen kadın küfürler savurup, adama tokat attı. Yaşanan olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

İSTANBUL'da metrobüste bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüde; çantadan dolayı tartışma çıktı. Kadının çantasından rahatsız olan adam, güzel bir dille kadını uyardı. Bu durum karşısında çılgına dönen kadın ortalığı birbirine katıp, küfürler savurdu.

Görüntü öncesi kadını, "Çantanız rahatsız ediyor, dikkat eder misiniz?" şeklinde uyaran adam beklemediği tepkiyle karşılaşıyor. Kadın, adama tokat atıp, "O... çocuğu, namussuz" diyor. Bu durum karşısında sakin kalan adam, "Hanımefendi elimi kaldırmak istemiyorum lütfen" şeklinde cevap veriyor.

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