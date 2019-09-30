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İstanbul'da metrobüste yangın Seferler aksadı

İSTANBUL Darülaceze metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

İSTANBUL Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün, Darülaceze-Perpa durağına geldiğinde motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Metrobüs şoförü yolcuları hemen tahliye ederken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanırken, her iki yönde metrobüs kuyrukları oluştu.

Yaklaşık yarım süren çalışmaların ardından, yanan metrobüs çekici yardımı ile olduğu yerden kaldırıldı ve metrobüs seferleri normale döndü.

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