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Deprem sonrası yaptığı konuşma Ece Üner'in başını belaya soktu

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'in İstanbullunun yüreğini ağzına getiren 5.8'lik deprem sonrası canlı yayında yaptığı "Neyse ki depremde alışveriş yapacak yüzlerce AVM var" yorumu mahkemeye taşınıyor.

Ece Üner, geçtiğimiz perşembe günü yaşanan 5.8'lik depremle ilgili olarak, "İstanbul'da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifi var" ifadelerini kullandı.

"Ece Üner güya gazetecilik yapmış"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Ece Üner'in canlı yayındaki sözlerine  Twitter'dan böyle tepki gösterdi:

Ece Üner güya gazetecilik yapmış. Hayret bir şey! Acaba kimi aradı sordu toplanma alanı kaç tane var diye, acaba E-devlete hiç girip baktı mı? Bu nasıl bir gazeteciliktir?! Hangi yılda kaldınız? Nasıl bilgi topladınız?! AFAD olarak toplumu yanlış bilgilendirdiğiniz için hukuki yollara başvuracağız. Herkesi yaptığı işte sorumlu davranmaya, insafa, izana davet ediyorum.

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