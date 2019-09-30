İzmir Foça'da kıyılara bulaşan petrol atığını 50 kişilik ekip temizliyor

İZMİR'in Foça ilçesinde bölgedeki bir sanayi tesisinin atık havuzunun taşması sonucu denize döküldüğü ileri sürülen ve Gencelli sahillerine ulaşan petrol atıklarının yaydığı kötü koku şikayetlere neden olurken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti.

50 kişilik ekip, bölgede çalışma başlattı.

Özel kıyafetli temizleme ekibi, atıkları emdirme ve vakumlama yöntemiyle topladı, poşetlere doldurdu.