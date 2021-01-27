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Mesut Özil: Büyük Fenerbahçe taraftarı çok yakında kavuşuyoruz

Yeni transfer Mesut Özil, taraftara seslenerek 'Büyük Fenerbahçe taraftarı çok yakında kavuşuyoruz' dedi.

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Fenerbahçe, sosyal medya hesabından, yeni transferi Mesut Özil'in kulüpteki ilk gününü paylaştı. Mesut Özil'in ilk antrenmanındaki görüntüler paylaşıldı.

Kendine özgü gol sevinciyle ilgili konuşan Mesut Özil, "Yeğenim için gol attıktan sonra M harfi yapıyordum. Ağabeyimin kızı oldu. Aile büyümeye başlamıştı. Mutluluktan, sevinçten M harfi yapıyordum. Şimdi kendi kızım oldu. Fenerbahçe için gol atarsam M'den E'ye dönüşecek." dedi.

''Büyük Fenerbahçe taraftarı çok yakında kavuşuyoruz''
Özil, "Başka ülkelerde, başka takımlarda oynarken İstanbul'a geldiğimde Fenerbahçe maçına gidemedim maalesef. O atmosferi yaşamak istiyordum her zaman. Şimdi nasip olacak. Seyirciler geldiğinde onların desteklerini heyecanla bekliyoruz. Büyük Fenerbahçe taraftarı çok yakında kavuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

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