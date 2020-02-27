Meral hanım sahi "İP" leriniz kimin elinde acaba!..

Kusura bakmasınlar ama Meral Hanım’ın İYİ Partisi ve Kemal Bey’in CHP’si bu milleti aptal mı sanıyor?



Bu ne yüzsüzlük bu ne aymazlık…



Biraz cesaretli olun!



HDP ile ittifak yaptılar sözü çıktığı an, “Tövbe tövbe bu da nereden çıktı?” diyerek, cevap dahi vermeden anında sıvışmaya çalışıyorlar!



Allah aşkına kimi kandırıyorsunuz!



Şöyle geriye dönelim…



*



Tarih 3 Temmuz 2019…



HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan, TBMM kürsüsünden İYİ Parti sıralarına dönerek, gözlerinin içine baka baka nasıl seslenmişti;



"İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ye içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz"

Yanlış mı söylemiş!..

Evet bugünkü sözde güçlü siyasi varlığınızı HDP oylarına borçlusunuz ne yazık ki!..

Kurtulan'ın o günkü sözlerine ne cevap vermiş ti İYİ Parti kurmayları…



Birkaç gün sessizlik..



Sonra geçiştiren bir iki söz !..



O kadar!



Ama gerçekler acıdır!



HDP’li Fatma Kurtulan’ın siyasi yaşamı boyunca söylediği tek doğru sözü buydu!



Tarih: 22 Şubat 2020

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, CHP’ye bakın nasıl seslendi?

"Bir seferliğine İstanbul seçimlerini kazanmak için kabul ettik, bundan sonra yapılacak olan ittifaklar, açık ve şeffaf olmalı ve birlikte görüntü verilmeli. CHP’nin çekingenliğinden çıkması gerek.”

Peki bu sözlere CHP’nin yanıtı ne oldu?

Çünkü bu da Pervin Buldan’ın siyasi yaşamı boyunca söylediği tek doğru sözdü!..

Tıssss!

4 gün geçti ses yok!.

Kemal Bey sesim geliyor mu?

Ne dersin Pervin Hanım'a!..



*

Peki İYİ Parti Pervin Buldan’ın sözleri karşısında ne düşünüyor?

Ses yok!..

Yok efendim CHP’nin bu sözlere nasıl cevap vereceğini bekliyorlarmış da ona göre ittifak konusunda pozisyon alacaklarmış da!..

Yapmayın Allah aşkına!

CHP ve İYİ Parti HDP ile seçim ittifakı noktasında inkarcı modları ile “Tencere dibin kara seninki benden kara” sözü misali bir durum ile karşı karşıyalar..

Yasak aşk misali..

Tayyip Erdoğan düşmanlığı nedeni ile bir seçim birlikteliği yaptıkları gerçeğinden kaçışlarının mümkün olmadığını, HDP açıklamaları ile ortaya koyuyor!..

Ortaya çıkan bu "yasak ittifak aşkı" karşısında ya " bir daha asla diyecekler" ya da "resmi olarak ittifak nikahı" kıyacaklar!..

Sormak gerekir;

CHP Belediye Başkan adayları İstanbul’u, Ankara’yı, İzmir’i, Antalya’yı, Mersin’i ve Adana’yı İYİ Parti ve HDP oylarını alarak kazanmadı mı?

Yok efendim ittifak yapmamışlar da o oylar kendiliğinden gelmiş de!.

Kimi kandırıyorsunuz?

Bugün İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş, Belediye Başkanlığı koltuğunda HDP oyları ile oturmuyor mu ülkücü (!) Meral Hanım!..

*

HDP ile iş birliği konusunda, al İYİ Parti’yi vur CHP’ye, al CHP’yi vur İYİ Parti’ye misali…

Hadi HDP, CHP kazansın diye İstanbul’da, Ankara’da aday çıkarmamıştı…

Meral hanım peki İYİ Parti neden HDP gibi aday çıkarmamıştı!..



O da HDP gibi CHP kazansın diye…

Yani güç birliği!..

Maskeniz düştü Meral Hanım!..

Terör örgütü suçlaması ile cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden çıkması gerektiğini kaç kez açıklamıştınız!..

Sayalım mı?

HDP politikalarına karşı kaç kez tepki gösteren açıklamalarda bulundunuz, Tayyip Erdoğan’a yönelik sert açıklamalarınızın ne kadarını HDP için yaptınız mı?

Söyleyin yazalım…

Yetmedi öyle bir akıl tutulması ki bir de katil Esed ile görüşmeye gitmek için çağrı yapan da siz oldunuz?





CHP ve İYİ Parti'nin HDP maskesi düşmüştür. Kurtulan ve Buldan’ın sözleri karşısında iki parti yönetimlerinin dut yemiş bülbüle dönmeleri bunu kanıtlamıştır!..

Türkiye’deki muhalefet anlayışı, gözlerini bürüyen Tayyip Erdoğan düşmanlığı yüzünden ne yazık ki gayri milli bir duruş halini almıştır…

Öyle ki bugün "Erdoğan mı, Esed mı ?" o diye sorun “Esed” diyecek kadar kalpleri mühürlenmiş durumdalar ne yazık ki!.

*

Diyeceğim şu ki;

Üzgünüm!..

Bölücü terör örgütünün siyasi kanadı olan HDP ’nin bugüne kadar bu millete, bu devlete yaptığı “TEK İYİLİK” CHP ve İYİ Parti yönetimleri tarafından her defasında gizlenen ittifak maskelerini düşürmesi olmuştur…

Meral Hanım'ın İYİ Partisi hala bekliyormuş Bay Kemal’in Pervin Buldan’a nasıl cevap vereceğini!..

Bırakın geçiştirmeyi!..

Allah aşkına yok birbirinizden farkınız!..



Sizler değil misiniz!..

HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli'nin 11 Mart 2019’da Mardin'de yaptığı bir konuşmada İsrail’in emellerine hizmet edercesine yenilir yutulur cinsten olmayan "Buralar vadedilmiş topraklar. Musa, bütün ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi." şeklindeki sözlerine doğru dürüst cevap veremeyenlerde sizler oldunuz!..

Geçiştirdiniz!

Unutuldu mu sandınız!..



Diyeceğim o ki Türk milleti iki partinin HDP ile iş birliğine artık suçüstü yapmıştır!..

Bırakın tribünlere oynamayı…

Ha CHP ha İYİ Parti…

Yok birbirinizden farkınız!..

Milliyetçi oyları kaybetmemek sözde ülkücü duruşunuza zeval gelmemesi için ya milleti kandırmayın ya da çıkıp mertçe “Millet ittifakı bizim için bitmiştir” deyin..

Diyemezsiniz!..

Çünkü izliyoruz tam gerçeğe dönmek üzere iken adeta birileri “Aman ha” demişçesine üst aklın Tayyip Erdoğan düşmanlığı oyununun figüranı rolüne devam ediyorsunuz…

Diyeceğim o ki ne kadar inkar etseler de , ne kadar kabul etmeseler de Türk milleti CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile yazılı olmayan iş birliğini öğrenmiştir...



Ha bu arada HDP ile iş birliği için sırada bekleyen siyasi dehalar (!) daha var…



Ahmet hoca!..

Babacan!..



Nasıl CHP ve İYİ Parti’nin elçilerini gönderdikleri İstiklal Marşı okunmayan, Öcalan gösteri filmi hazırlanmış HDP kongresine başarı telgrafları çekmişler…



Dedim ya..



“Tencere dibin kara senin ki benden kara”

Aynen böyle...



Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim varsa hiç fark etmeksizin ABD'si, İsrail'i, Fransızı, Esed'i, Hafter' i ile birlikte yürüyecek kadar bu milletin karşısında olan bir muhalefet gerçeğini yaşıyoruz..

Ama bir resepsiyonda Erdoğan ile karşılaştığınız zaman da ona karşı gizlenemeyecek kadar hayran hayran bakıp sonra da düşman kesilen sizlersiniz!..

Kemal Beyi biliyoruz!..

Ama Meral hanımın en büyük sıkıntısının Hz.Mevlana'nın "Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol" sözünde saklı olduğunu düşünüyorum..

Bakın şu fotoğrafa!..

Bir siyasi böyle bakar mı?

Bu bakış mı siyasi hasımlık?

O zaman sormak gerekir;

Allah aşkına “İP” leriniz kimin elinde acaba!

Sevgili dostlar mübarek üç aylara giriyoruz.

Bu gece Regaip kandili..

Geceniz mübarek olsun..

Unutmayalım..

Derdimiz ne olursa olsun, Umudumuz hep Allah olsun..

Kalın sağlıcalıkla...









