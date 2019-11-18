Meltem Miraloğlu 'Beni seviyor musun' videosunu açıkladı bakın neden paylaşmış
Kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde yayınladığı 'Beni seviyor musun' videosunun nedenini anlattı.
Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin karakterine hayat veren Meltem Miraloğlu'nun akıl almaz hırsızlık iddiaları nedeniyle Amerika'ya kaçması, kendisinden tam 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenmesinin ardından boşanacağı iddia edilirken yayınladığı video dikkat çekmişti.