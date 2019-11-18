MAGAZİN

Meltem Miraloğlu 'Beni seviyor musun' videosunu açıkladı bakın neden paylaşmış

Kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde yayınladığı 'Beni seviyor musun' videosunun nedenini anlattı.

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin karakterine hayat veren Meltem Miraloğlu'nun akıl almaz hırsızlık iddiaları nedeniyle Amerika'ya kaçması, kendisinden tam 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenmesinin ardından boşanacağı iddia edilirken yayınladığı video dikkat çekmişti. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
WhatsApp'a karanlık mod geliyor bakın ne işe yarayacak
Süper Lig'de tarihe geçen Emre Demir'e Sevilla teklif yaptı
Meclis'ten mi çekiliyor? HDP'den dikkat çeken açıklama
Dipsiz Göl skandalı! 2 işadamı kazdırmış ama isimleri saklanıyor
Karaköy’de başörtülü kıza saldıran kadınla ilgili komşuları konuştu
Eldor Shomurodov Galatasaray yolunda
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Survivor Turabi kazandığı paraları ne yaptığını açıkladı aylık harcadığı şaşkına çevirdi
İspark değnekçileri tekrar iş başında
24 Kasım THY indirimleri 2019 Öğretmenler Günü kampanyası
Irkçı saldırıya uğrayıp ağlayan Ahmad Mendes Moreira'dan tokat gibi yanıt
Kadın 72. bölüm 3. fragmanı
Ramazan başlangıcı 2020 ne zaman hangi aya denk geliyor?
Erdoğan düğmeye bastı AK Parti'yi başarısızlığa uğratan herkes istifa ettirilecek
2020 YKS tarihi ne zaman başvuru tarihleri YKS'ye kaç gün var?