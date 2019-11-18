Erdoğan düğmeye bastı AK Parti'yi başarısızlığa uğratan herkes istifa ettirilecek

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, katıldığı televizyon programında AK Parti'yi başarısızlığa uğratan herkesin istifa ettirileceğini açıkladı.

AK Parti'de Iğdır ve Siirt İl başkanlarının istifa etmesi partide başka istifalar da olacak mı sorusunu akıllalara getirdi. Konu medyada da tartışılıyor. İstifa ettirlecek yeni isimler kimler olacak. AK Parti'yi ne bekliyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planı ne?

Bütün bu sorular Habertürk'te Ebru Baki'nin Para Gündem programında masaya yatırıldı. Programa konuk olarak katılan İnternethaber Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık çok önemli kulis bilgilerini paylaştı. Özışık ''AK Parti'de değişim başlıyor mu'' sorusunun da cevabı verdi.

İstifalar devam edecek

Özışık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'de değişim için start verdiğini ve bu istifaların yoğunlukla devam edeceğini söyledi. Yeni süreçte AK Parti'yi başarısızlığa uğratan herkesin istifa ettirileceğini dile getiren Özışık bu istifaların büyük illere de sıçrayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Ömerler sinyali

Bu değişim sinyallerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni "Ömerler" bulacağız diyerek verdiğini dile getiren Özışık istifaların yeni kurulacak olan partilerle alakası olmadığını ifade etti.

Kabinedeki değişiklik buzdolabında

Hadi Özışık ayrıca kabinedeki revizyonun rafa kaldırıldığını AK Partide'ki değişimin teşkilatlardan başlayacağını söyledi.

Davutoğlu ayrılmadan önce paralel AK Parti kurmuş

Özışık ayrıca yeni kurulacak olan partiler için de açıklamalarda bulunarak Ahmet Davutoğlu'nun partinin içinde paralel bir AK Parti kurma çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Bu sürecin de 3 yıllık bir sürede gerçekleştirdiğini dile getirerek 81 il teşkilatında çalışmalarını yaptığını söyledi.