GÜNCEL

Cezaevinden izinli çıktı sevgilisi olduğu ileri sürülen kadını öldürüp intihar etti

İZMİR'in Buca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.

İddiaya göre, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), Karanfil Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Melisa Kalem'in (24) evine gitti.

Elektroşok cihazıyla korumaya çalıştı

Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selçuk, kendini elektroşok cihazıyla korumaya çalışan Kalem'e, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Selçuk, daha sonra kendini vurarak intihar etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Nagehan Alçı Fatih Portakal ve Yılmaz Özdil'e ateş püskürdü!
Fenerbahçe Vedat Muriç kararını verdi! Eljif Elmas taktiği uygulanacak
ABD'de silahlı saldırı çok sayıda ölü ve yaralı var
Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın eşi hayatını kaybetti
Ahmet Hakan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a okullardan gelen iki görüntüyü sordu
Kemal Kılıçdaroğlu başörtülü kıza yapılan alçak saldırıyı lanetledi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Formula 1'de Ferrari'nin iki pilotu birbirine girdi
Atiye dizisinin ilk fragmanı yayımlandı Beren Saat sosyal medyada gündem oldu
Yıldız Kenter kaç evlilik yaptı eşleri ve çocukları kimdir?
Tozkoparan 35. bölüm fragmanı
Güvercin 1. bölüm fragmanı
Yıldız Kenter evli mi ikinci eşi Şükran Güngör kimdir?
Savaşçı 83. bölüm fragmanı
Yıldız Kenter evlilikleri ilk eşi Nihat Akçan kimdir?