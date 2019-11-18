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Atiye dizisinin ilk fragmanı yayımlandı Beren Saat sosyal medyada gündem oldu

Beren Saat'in başrolde olduğu Atiye dizisinin ilk fragmanının yayımlanmasının ardından başarılı oyuncu, sosyal medyada gündem oldu. Dizinin fragmanı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Netflix Türkiye'deki 2. orijinal dizi olan Atiye'nin ilk fragmanı yayınlandı. Beren Saat'in başrolde olduğu dizinin fragmanın yayımlanmasının ardından başarılı oyuncu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu.

Beren Saat'in hayranları, dizisinin fragmanının yayımlanmasıyla birlikte ünlü oyuncuya #BerenSaat hashtagi ile destek oldu.

Gizem-drama türündeki Atiye dizisinin ilk bölümü 27 Aralık Cuma günü Netflix'te yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi yer alıyor.

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