DÜNYA

Hong Kong protestolarında tansiyon yükseliyor

HONG KONG polisi, günlerdir protestocu öğrenciler tarafından ablukaya alınan Hong Kong Politeknik Üniversitesine girme kararı aldı.

Hong Kong'da aylardır devam eden protesto gösterilerinde tansiyon giderek yükseliyor. Hong Kong Politeknik Üniversitesi öğrencilerinin kampüste başlattıkları gösterilerin ardından polis, günlerdir işgal altında tutulan kampüse girme kararı aldı.

Zırhlı polis araçları binanın içindeki yüzlerce protestocu öğrenciyi dışarı çıkarmak üzere yerel saatle 05.30 sıralarında üniversitenin etrafını çevreledi. Polislerin kampüse girişini engellemek isteyen protestocu öğrenciler ise ana giriş kapısına kurduklarını barikatı ateşe verdi. Kampüsün giriş bölümünde büyük çaplı yangın çıktı. Yangının ardından ise patlama sesi duyuldu. Polis ekipleri bazı öğrencileri gözaltına aldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı nedeniyle aylardır şiddetli protestolar yaşanıyor. Yasa tasarısı geri çekilmesine rağmen protestocularla hükümet güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Geçen haftaki çatışmaların ardından birçok protestocu, kolluk kuvvetlerinin operasyonlarına karşı Hong Kong Politeknik Üniversitesini ablukaya almıştı.

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