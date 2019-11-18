Irkçı saldırıya uğrayıp ağlayan Ahmad Mendes Moreira'dan tokat gibi yanıt

Hollanda 2. Ligi'nde Den Bosch ile Excelsior arasında oynanan mücadelede Excelsior'dan Ahmad Mendes Moreira'ya ırkçı saldırı yapıldı ve 24 yaşındaki oyuncu gözyaşlarını tutamadı.

Müsabakanın ilk yarısında ırkçı saldırıya maruz kalan ve gözyaşlarını tutamayan Ahmad Mendes Moreira, attığı golün ardından taraftarlara koştu.

Maçın ardından konuşan Ahmad Mendes Moreira, "Bana siyah pislik, pis zenci, 'Arap bacı' gibi şeyler söylediler. Buna izin verilirse, daha çok insanı üzerler. Bu kabul edilemez. Bu sözler beni çok yaraladı." dedi.