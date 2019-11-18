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Survivor Turabi kazandığı paraları ne yaptığını açıkladı aylık harcadığı şaşkına çevirdi

Survivor'da adını duyurmasının ardından ABD'deki The Challenge yarışmasını kazanarak toplam 5 milyon TL'yi cebine koyan Turabi Çamkıran, paralarını ne yaptığını anlattı.

Geçtiğimiz hafta ikinci kez katıldığı The Challenge War of the Worlds yarışmasından ettiği kavga nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Turabi Çamkıran, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Çamkıran, kazandığı tüm parayı ailesine verdiğini belirterek gayrimenkule yatırım yaptıklarını belirtti.

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