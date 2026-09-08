Melih Gökçek soruşturmasında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı dikkat çeken tespitler

Ankara Adliyesi'ne avukatlarıyla gelen Ahmet ve Hülya Gökçek, yaklaşık 5 saat süren savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Ahmet ve Hülya Gökçek'i "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla serbest bıraktı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarına ilişkin Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda Gökçek'in "şüpheli" sıfatıyla 4 Eylül'de ifadesi alınmıştı.

Başsavcılık, Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek'i de "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne çağırmıştı.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISINDA NELER YER ALDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk yazısında, MASAK hesap hareketleri, tanık beyanları ile taşınır ve taşınmaz kayıtları başta olmak üzere dosyadaki bilgi ve belgelerin değerlendirildiği belirtildi.



Sevk yazısında, şüphelilerin Almanya merkezli HAMAG GmbH şirketi üzerinden yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, yurt dışında taşınmaz edindikleri ve banka hesaplarında kaynağına ilişkin açıklama gerektiren fiziki nakit yatırımlarının yer aldığı ifade edildi.

Yazıda ayrıca banka hesap hareketleri, taşınmaz varlıkları ve şirket faaliyetlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, şüphelilerin ekonomik durumları ile yatırım ve para hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Savcılık, şüphelilerin yurt dışıyla mali ve ticari bağlantılarının bulunması, Almanya'da şirket ve taşınmazlarının olması ile oturum izinlerinin bulunmasını da soruşturma kapsamında değerlendirdi.

Bu kapsamda Başsavcılık, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109. maddesi uyarınca Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinden talep etti.

AĞIREL'DEN YENİ PAYLAŞIM

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevk yazısındaki tespitlere dikkat çekti. Ağırel paylaşımında, daha önce gündeme getirdiği iddialara atıfta bulunarak, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'in mahkemeye sevk gerekçesinde söz konusu ifadeleri paylaşarak şu soruyu yöneltti: