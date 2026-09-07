Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, iki şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını talep etti.