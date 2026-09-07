Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, iki şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını talep etti.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Savcılık, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. Şüphelilerle ilgili kararı nöbetçi sulh ceza hakimliği verecek.