Sıfır kilometre otomobillerde dev indirimler Opel, Skoda, Peugeot, Citroen fiyatları

PEUGEOT’DA KREDİ VE TAKAS DESTEĞİ

Peugeot, 2008, 3008, 5008 ve E-208 modellerinin yanı sıra hafif ticari araçlarında da finansman kampanyalarını sürdürüyor.

3008’de tüzel müşterilere 1 milyon TL için 9 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi sunulurken, E-208’de 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı dikkat çekiyor.

Hafif ticari araçlarda ise 1 milyon TL’ye kadar sıfır faizli kredi ve çeşitli takas destekleri uygulanıyor.

SUZUKI’DEN 50 BİN TL’YE VARAN TAKAS DESTEĞİ

Suzuki, Vitara ve S-Cross modellerinde fiyat ve takas avantajlarını ön plana çıkarıyor. Bazı modellerde 50 bin TL’ye kadar takas desteği sağlanırken, markanın tüm modellerinde 500 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli ticari kredi seçeneği de sunuluyor.