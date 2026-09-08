Sıfır kilometre otomobillerde dev indirimler Opel, Skoda, Peugeot, Citroen fiyatları
Ağustos ayındaki yüzde 20,28'lik pazar daralmasının ardından otomotiv markaları eylülde satışları canlandırmak için dev kampanyalar başlattı. Opel, Skoda, Peugeot, Suzuki, MG ve Citroën; sıfır faizli kredi, takas desteği ve özel fiyat avantajlarıyla dikkat çekiyor. Bazı hafif ticari modellerde 1 milyon TL'yi bulan kredi limitleri, araç almak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. İşte detaylar...
Otomotiv pazarında ağustos ayında hız kesen satışlar, markaları eylül ayında yeni bir rekabet dalgasına yöneltti. Showroom trafiğini canlandırmak isteyen üreticiler, sıfır faizli krediler, cazip takas destekleri ve nakit indirimlerle dolu güçlü kampanya paketlerini devreye soktu.
İşte dev markaların dev kampanyaları...
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,28 küçülerek 81 bin 31 adet seviyesine geriledi. Yılın ilk 8 ayındaki toplam daralma ise yüzde 11,91 olarak kaydedildi.
Ocak-ağustos döneminde otomobil satışları yüzde 13,78 azalırken, hafif ticari araç satışlarında yüzde 4,40’lık düşüş yaşandı.
Pazardaki gerilemede yüksek finansman maliyetlerinin yanı sıra BDDK tarafından uygulanan taşıt kredisi sınırlamaları ve krediye erişimde yaşanan güçlükler de etkili oluyor. Özellikle kredi kullanımındaki kısıtlamalar, tüketicilerin araç satın alma kararlarını ertelemesine neden olurken, sektörde alternatif finansman yöntemlerinin önemi giderek artıyor.
Son dönemde katılım finans modellerinin otomobil alımlarında daha fazla tercih edildiği görülürken, mevcut kredi limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda tüketiciler farklı bireysel finansman seçenekleriyle bütçelerini tamamlamaya çalışıyor.
Markalar da bu tablo karşısında eylül ayına daha güçlü kampanyalarla giriş yaptı. Opel, Skoda, Peugeot, Suzuki, MG ve Citroën, ayın ilk günlerinde finansman ve fiyat avantajlarını açıklayan markalar arasında öne çıktı.
OPEL’DEN BİNEK VE TİCARİ ARAÇLARA FİNANSMAN DESTEĞİ
Opel, binek ve SUV modellerinde çeşitli finansman seçenekleri sunarken, hafif ticari araçlarda 1 milyon TL’ye kadar kredi ve sıfıra varan faiz avantajı sağlıyor.
Corsa’nın manuel şanzımanlı Edition versiyonu ise 1 milyon 444 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
SKODA ELEKTRİKLİ MODELLERDE AVANTAJ SAĞLIYOR
Skoda, elektrikli Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupé modellerinde çeşitli kampanyalar sunuyor. Marka ayrıca kadın müşterilere 10 bin TL değerinde şarj desteği sağlıyor.
Enyaq ailesinde tüzel müşterilere 1 milyon TL’ye kadar 6 ay vadeli sıfır faizli kredi imkânı sunulurken, Kamiq modelinde 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli bireysel kredi seçeneği bulunuyor.
PEUGEOT’DA KREDİ VE TAKAS DESTEĞİ
Peugeot, 2008, 3008, 5008 ve E-208 modellerinin yanı sıra hafif ticari araçlarında da finansman kampanyalarını sürdürüyor.
3008’de tüzel müşterilere 1 milyon TL için 9 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi sunulurken, E-208’de 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı dikkat çekiyor.
Hafif ticari araçlarda ise 1 milyon TL’ye kadar sıfır faizli kredi ve çeşitli takas destekleri uygulanıyor.
SUZUKI’DEN 50 BİN TL’YE VARAN TAKAS DESTEĞİ
Suzuki, Vitara ve S-Cross modellerinde fiyat ve takas avantajlarını ön plana çıkarıyor. Bazı modellerde 50 bin TL’ye kadar takas desteği sağlanırken, markanın tüm modellerinde 500 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli ticari kredi seçeneği de sunuluyor.
MG’DE HİBRİT MODELLERE ÖZEL KAMPANYALAR
MG, ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ modellerinde takas desteği sağlıyor. 2026 model MG7’de ise 150 bin TL’lik takas desteğiyle fiyat avantajı sunuluyor.
2025 model MG7 için 700 bin TL tutarında, 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli ticari kredi kampanyası devam ederken, HS Luxury modelinde stoklarla sınırlı ÖTV avantajı da uygulanıyor.
CITROËN’DEN SIFIR FAİZ SEÇENEĞİ
Citroën de eylül ayında özellikle finansman kampanyalarıyla öne çıkan markalar arasında yer alıyor. Binek modellerde yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranları sunulurken, hafif ticari araçlarda 1 milyon TL’ye kadar sıfır faizli kredi imkânı sağlanıyor.
Ami modelinde 250 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim seçenekleri bulunuyor. ë-C3 ve bazı C3 Aircross versiyonlarında ise 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi uygulanıyor.
REKABET FİNANSMAN TARAFINA KAYIYOR
Otomotiv pazarındaki daralmanın daha belirgin hale geldiği bu dönemde markaların kampanyalarında doğrudan fiyat indiriminden çok finansmana erişimi kolaylaştıran çözümler öne çıkıyor.
Sıfır veya düşük faizli krediler, takas destekleri ve alternatif satın alma modelleri, satışları desteklemek için kullanılan başlıca araçlar haline gelirken, yılın kalan bölümünde otomotiv sektöründeki rekabetin özellikle finansman koşulları üzerinden daha da yoğunlaşması bekleniyor.