Mahkemeden Murat Övüç hakkında hapis cezası kararı

Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yargılandığı davada 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Övüç ile tarafların avukatları katıldı.
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Övüç'ün, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Mütalaaya karşı savunma yapan Övüç, beraatine karar verilmesini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Övüç'ün, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 11 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.