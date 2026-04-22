Mahkemeden Murat Övüç hakkında hapis cezası kararı

Anadolu Ajansı
Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yargılandığı davada 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Övüç ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Övüç'ün, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Övüç, beraatine karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Övüç'ün, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 11 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'da mahsur kalan Pegasus uçağıyla ilgili yeni gelişme
İran'da mahsur kalan Pegasus uçağıyla ilgili yeni gelişme
Bakan Tekin'den okul saldırıları açıklaması: Karanlık yapılar...
Bakan Tekin'den okul saldırıları açıklaması: Karanlık yapılar...
Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu'da tartıştığı husumetlisini bıçakla öldüren sanığa 10 yıl hapis cezası
Kastamonu'da tartıştığı husumetlisini bıçakla öldüren sanığa 10 yıl hapis cezası
Ursula von der Leyen'in skandal Türkiye açıklaması AP milletvekili İsrail detayını açıkladı
Ursula von der Leyen'in skandal Türkiye açıklaması AP milletvekili İsrail detayını açıkladı
Avrupa’nın borç yükü 15 trilyon euroyu aştı
Avrupa’nın borç yükü 15 trilyon euroyu aştı
Gaziantep FK'de yeni dönem! Burak Yılmaz'ın yeri doldu
Gaziantep FK'de yeni dönem! Burak Yılmaz'ın yeri doldu
TAB Gıda yılın ilk çeyreğinde sistem geneli satışlarını yüzde 49 artırdı
TAB Gıda yılın ilk çeyreğinde sistem geneli satışlarını yüzde 49 artırdı
Beşiktaş ile Cola Turka arasında sponsorluk anlaşması
Beşiktaş ile Cola Turka arasında sponsorluk anlaşması
Uydu görüntüleri yıkımı ortaya çıkardı! Gazze'de İsrail saldırıları sonrası insanlık dramı...
Uydu görüntüleri yıkımı ortaya çıkardı! Gazze'de İsrail saldırıları sonrası insanlık dramı...
Bursa'da istinat duvarı çöktü! Araçlar hasar gördü
Bursa'da istinat duvarı çöktü! Araçlar hasar gördü
Rönesans Enerji ilk batarya yatırımını başlattı
Rönesans Enerji ilk batarya yatırımını başlattı