Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 3 akademisyen ve 1 doktor hakkında gözaltı kararı verildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli akademisyenler A.B. R.M. ve M.A. ile Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir hastanede görevli doktor E.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen 4 telefon, sim​​​​​​​ kart, hafıza kartı ve dizüstü bilgisayara el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da tartıştığı husumetlisini bıçakla öldüren sanığa 10 yıl hapis cezası
Kastamonu'da tartıştığı husumetlisini bıçakla öldüren sanığa 10 yıl hapis cezası
Ursula von der Leyen'in skandal Türkiye açıklaması AP milletvekili İsrail detayını açıkladı
Ursula von der Leyen'in skandal Türkiye açıklaması AP milletvekili İsrail detayını açıkladı
Avrupa’nın borç yükü 15 trilyon euroyu aştı
Avrupa’nın borç yükü 15 trilyon euroyu aştı
Gaziantep FK'de yeni dönem! Burak Yılmaz'ın yeri doldu
Gaziantep FK'de yeni dönem! Burak Yılmaz'ın yeri doldu
TAB Gıda yılın ilk çeyreğinde sistem geneli satışlarını yüzde 49 artırdı
TAB Gıda yılın ilk çeyreğinde sistem geneli satışlarını yüzde 49 artırdı
Beşiktaş ile Cola Turka arasında sponsorluk anlaşması
Beşiktaş ile Cola Turka arasında sponsorluk anlaşması
Uydu görüntüleri yıkımı ortaya çıkardı! Gazze'de İsrail saldırıları sonrası insanlık dramı...
Uydu görüntüleri yıkımı ortaya çıkardı! Gazze'de İsrail saldırıları sonrası insanlık dramı...
Bursa'da istinat duvarı çöktü! Araçlar hasar gördü
Bursa'da istinat duvarı çöktü! Araçlar hasar gördü
Rönesans Enerji ilk batarya yatırımını başlattı
Rönesans Enerji ilk batarya yatırımını başlattı
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevinden uzaklaştırıldı
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevinden uzaklaştırıldı
Bakan Tekin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Bakan Tekin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Alman ordusu tepeden tırnağa değişiyor en az 460 bin asker
Alman ordusu tepeden tırnağa değişiyor en az 460 bin asker