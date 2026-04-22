BIST 14.293
DOLAR 44,92
EURO 52,69
ALTIN 6.859,74
HABER /  SPOR

Gaziantep FK'de yeni dönem! Burak Yılmaz'ın yeri doldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile yollarını ayırmıştı. Süper Lig ekibi, teknik direktör Mirel Radoi ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Abone ol

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki imza töreninde konuşan Radoi, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gaziantep FK’ye emek veren tüm teknik direktörlere teşekkür eden Radoi, "Önceki istatistikleri inceledim. Ben bir sihirbaz değilim ama çok çalışmayı seven bir insanım. Elbette hatalarımız olacak, ancak bu hataların hiçbiri isteyerek yapılmayacaktır. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Eski kulübüme de buraya gelmeme fırsat tanıdıkları için ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

"Romanya ile Türkiye ligi birbirine benziyor"

Radoi, Türkiye’yi daha önceden tanıdığını, futbolculuk döneminde Türk Milli Takımı ve Galatasaray’a karşı oynadığını, teknik direktör olarak da Konferans Ligi’nde İstanbul Başakşehir FK ile karşılaştığını hatırlattı.

Dünyanın en önemli liglerinden birinde görev yapacağını ifade eden Radoi, "Türkiye ligi şu anda 9. sırada. Bu da buranın kaliteli bir lig olduğunu gösteriyor. Romanya ile Türkiye ligi birbirine benziyor; biz de tutku ve duygularımızla oynuyoruz. Burada da futbol bu şekilde oynanıyor. Daha önce Arabistan’dan teklifler aldım ancak somut değildi. Türkiye liginin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Hem güçlü bir ligde yer almak hem de Avrupa'da mücadele etmek için burayı tercih ettim. Daha önce Mircea Lucescu ve Gheorghe Hagi gibi isimler burada başarı elde etti. Bu da tercihimi etkileyen faktörlerden biri oldu." ifadelerini kullandı.

"Beklentimiz yüksek"

Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ise teknik direktörü 2-3 aydır takip ettiklerini aktardı.

Proje takımı oluşturmak istediklerini dile getiren Yılmaz, "Herkesin bir B planı olmalı. Türkiye'de futbol sisteminde 4-5 maç kötü gidince teknik direktör gönderilir. Eğer göndermezseniz, birkaç maç sonra yönetim ve başkan tartışılır. Hocamıza bizi kırmayıp geldiği için teşekkür ediyorum. Kötü takım değiliz. Bundan sonra daha iyi işler yapmak için mücadele edeceğiz. Beklentimiz yüksek. Allah utandırmasın." dedi.

Radoi'nin genç oyunculara verdiği önemin kendilerini etkilediğini belirten Yılmaz, "Bugün altyapımızdan her ilçeden bir oyuncu sahaya çıksa, seyirci ortalamamız 11 bin 700’den iki katına çıkar. 30-35 yaşındaki oyuncularla genç oyuncuların sahadaki eforu çok farklı. Bu nedenle hocamızın bu yönü bizi cezbetti." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Radoi, kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

