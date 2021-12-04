BIST 1.910
DOLAR 13,72
EURO 15,54
ALTIN 786,53
POLİTİKA

Mahir Ünal'ı kızdıran açılış! Zaten kimse gelmemiş ki...

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı. Ünal'ın Elbistan'da açılışını yaptığı hastane törenine katılım az olunca da kürsüden sitem etti. Ünal, boş tribünleri karşısında görünce, "Herhalde bu Elbistanlılar açılıştan pek memnun olmamış' yorumu yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde açılışını yaptığı hastane törenine katılım beklenenin altında kalınca sahneden tepki gösterdi. İlçe başkanına seslenen Ünal, "Zaten kimse gelmemiş ki bir tek siz gelmişsiniz. Herhalde bu Elbistanlılar açılıştan pek de memnun olmamış' yorumu yaptı.

Konuşmaya başlayacağı sırada dinleyiciler arasından bir vatandaşın yaşanan ekonomik bozulma ve enflasyonla ilgili şikayetlerini dinleyen Ünal, "Merak etme hepsini çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Nevşin Mengü'den 'Çin modeli' yorumu: Doğu Perinçek kazandı ardakadaşlar...
Nevşin Mengü'den 'Çin modeli' yorumu: Doğu Perinçek kazandı ardakadaşlar...
Cübbeli Ahmet Hoca'nın videosu olay oldu! Manyak manyak işler....
Cübbeli Ahmet Hoca'nın videosu olay oldu! Manyak manyak işler....
Aziz 6. bölüm fragmanı
Aziz 6. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 607. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 607. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 6. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 6. bölüm fragmanı
Şanlıurfa'da husumetli aileler birbirine girdi! Kavga anı kamerada
Şanlıurfa'da husumetli aileler birbirine girdi! Kavga anı kamerada
Muş'ta bir anlık dikkatsizliğin sonu kötü bitti! 15 araca hasar verdi
Muş'ta bir anlık dikkatsizliğin sonu kötü bitti! 15 araca hasar verdi
Ataşehir'de otomobille kamyonetin çarpışması kamerada
Ataşehir'de otomobille kamyonetin çarpışması kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğretmen atamasını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğretmen atamasını yaptı
Bu da oldu! İstanbul'da güvenlik kamerasına bakınca şaşkına döndü: Bu cesareti nereden buluyorlar?
Bu da oldu! İstanbul'da güvenlik kamerasına bakınca şaşkına döndü: Bu cesareti nereden buluyorlar?