BIST 1.910
DOLAR 13,72
EURO 15,54
ALTIN 786,53
MEDYA

Arka Sokaklar 607. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar dizisi 607. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar 10 Aralık 2021 Cuma akşamı Kanal D'de...

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha yaşanır bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan sivil bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır.

Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kıbrıs Zafere Doğru 17. bölüm fragmanı
Kıbrıs Zafere Doğru 17. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 6. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 6. bölüm fragmanı
Muş'ta bir anlık dikkatsizliğin sonu kötü bitti! 15 araca hasar verdi
Muş'ta bir anlık dikkatsizliğin sonu kötü bitti! 15 araca hasar verdi
Ataşehir'de otomobille kamyonetin çarpışması kamerada
Ataşehir'de otomobille kamyonetin çarpışması kamerada
Bu da oldu! İstanbul'da güvenlik kamerasına bakınca şaşkına döndü: Bu cesareti nereden buluyorlar?
Bu da oldu! İstanbul'da güvenlik kamerasına bakınca şaşkına döndü: Bu cesareti nereden buluyorlar?
Hulki Cevizoğul 'maaşımın 4 katını kazandım' dedi! Hande Fırat'ın lafı kahkahaya boğdu
Hulki Cevizoğul 'maaşımın 4 katını kazandım' dedi! Hande Fırat'ın lafı kahkahaya boğdu
Ordu’dan çaldıkları otomobille İstanbul'a giden 3 çocuk aranıyor
Ordu’dan çaldıkları otomobille İstanbul'a giden 3 çocuk aranıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nu TÜİK içeri almadı kapıda açıklama yaptı
Kemal Kılıçdaroğlu'nu TÜİK içeri almadı kapıda açıklama yaptı
Cübbeli Ahmet Hoca'nın videosu olay oldu! Manyak manyak işler....
Cübbeli Ahmet Hoca'nın videosu olay oldu! Manyak manyak işler....
Başakşehir'de öğrencilerin uçan tekmeli kavgası kamerada
Başakşehir'de öğrencilerin uçan tekmeli kavgası kamerada